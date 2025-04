Getty Images

Il Clasico è sempre caratterizzato da tensione e polemiche e il prossimo non fa eccezione. Nel mirino c'è, arbitro scelto per dirigere l'incontro e già nel mirino della squadra della capitale spagnola, che in conferenza stampa si è lasciato andare (assieme a Gonzalez Fuertes, scelto per il VAR) a un duro attacco contro Real Madrid TV.

RMTV ha pubblicato più volte, prima delle partite, video contro gli arbitri con presunti errori commessi ai danni dei blancos e anche De Burgos Bengoetxea non è stato risparmiato, risultando il bersaglio di un video pubblicato ieri.Il 39enne di Bilbao non ha retto l'emozione è durante la conferenza stampa della vigilia è scoppiato in lacrime.- Stava per rispondere Gonzalez Fuertes, VAR di Barcellona-Real Madrid, ma De Burgos Bengoetxea ha chiesto di poter parlare e ha spiegato: "Si parla tanto dei video di Real Madrid Televisión perché sono quelli che hanno maggior ripercussione. Ti racconto situazioni che hanno vissuto alcuni miei colleghi.. Ciò che faccio nel mio caso è cercare di educare mio figlio e dirgli che suo padre è onesto".

- A quel punto l'arbitro si è fermato per poi ripartire, mentre tratteneva singhiozzi e tirava su con il naso invaso dalle lacrime: ". Perché l’arbitrare ci ha dato grandi valori, e non meritiamo ciò che stiamo soffrendo. E non penso tanto a noi professionisti, ma al danno che queste cose fanno ai nostri colleghi del calcio giovanile. Che ognuno faccia una riflessione sul dove vogliamo andare e sul futuro dello sport e del calcio".

A quel punto si è conclusa la conferenza stampa, con Gonzalez Fuertes che ha abbracciato e consolato il collega.- La reazione del Real Madrid è stata immediata. Le merengues, riferisce As, sono furiose e, si legge,, confermando la squadra arbitrale di Barcellona-Real Madrid finale di Copa del Rey. Addirittura, secondo quanto filtra, il club di Florentino Perez sarebbe pronto ad annullare tutta l'attività media prevista verso la finale in segno di protesta.

In serataha pubblicato unnel quale vengono definitele dichiarazioni degli arbitri designati. “Dichiarazioni ancora più sorprendenti, in tono minaccioso e, sono state utilizzate per annunciare presunteben lontane dai principi diche dovrebbero prevalere poche ore prima di un evento calcistico che cattura l'attenzione di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Considerata la gravità dell'accaduto, il Real Madrid auspica che i responsabili della RFEF e dell'apparato arbitrale agiscano di conseguenza,", si legge.

Un comunicato moltoe che sta spingendo molti media a chiedersi se il Real Madrid possa fare sul serio e spingersi fino in fondo con l'eventualità di. I Blancos hanno deciso di: i due allenatori non hanno posato insieme per ladi Carloe Luka, come era in programma. Inoltre. Dunque, una viglia infuocata e ben distante da quello che era previsto. Il dubbio resta:Non si sono fatte attendere le parole del presidente della Liga, Javier, da sempre rivale di Perez, in risposta all'attacco dei madrileni. Su X ha scritto:Non gli piaceperché non fa ciò che vuole lui. Non gli piaceperché non fa ciò che vuole lui. Non gli piace(il presidente della federazione) perché non fa ciò che vuole lui. Non gli piacciono idella tv perché non dicono ciò che vuole lui. Non vuole che si avanzi con la riforma arbitrale perché non è quella che vuole lui. E ora, dopo le dichiarazioni degli arbitri,, risponde come sa:. E la cosa più grave non è che ci provi.

