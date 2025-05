Barcellona-Real Madrid LIVE dalle 16.15

Getty e Calciomercato.com

L’ultimo atto di una rivalità che anche in questa stagione è stata fortissima e si è giocata su più livelli., prossimo a salutare i blancos per fare posto in panchina a Xabi Alonso prima di diventare il nuovo ct del Brasile., reduci dalla cocente eliminazione dalla semifinale di Champions League per mano dell’Inter,(dopo Supercoppa e Coppa del Re) ed incrementare il margine in classifica - attualmente 4 punti in più - a tre giornate dal termine. Le merengues arrivano all’appuntamento che può valere una stagione in totale emergenza: solo in difesa, saranno out infatti Carvajal, Mendy, Rudiger, Eder Militao e Alaba, mentre a centrocampo non ci sarà Camavinga.

Tutto il peso, o quasi, è dunque sulle spalle del terzetto formato damentre dall’altra parte le attenzioni generali non possono che essere rivolte a: Szczesny; Garcia, Cubarsì, Martinez, Martin; Pedri, De Jong, Olmo; Yamal, Ferran Torres, Raphinha. All. Flick: Courtois; Lucas Vazquez, Tchouameni, Asencio, Fran Garcia; Ceballos, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.: Hernandez Hernandez

