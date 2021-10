Nella prima stagione della Liga che non vede protagonisti nénéche resta comunque pieno di fascino, e che nessuna delle due squadre può permettersi di fallire. Prima del fischio d'inizio, Barcellona e Real Madrid sono divise da 2 punti, con i Blaugrana a 15 punti e i Blancos a 17.arriva dal successo casalingo con la Dinamo Kiev, il primo quest'anno in Champions League, mentre in campionato è reduce dalla vittoria interna contro il Valencia.invece arriva dalla vittoria esterna in Champions League contro lo Shakthar Donetsk, mentre nella Liga è reduce dalla sconfitta esterna contro l’Espanyol., sono 182 in campionato, con un bilancio di 75 successi del Real Madrid contro le 72 del Barcellona, mentre i pareggi sono 35. Allargando il discorso a tutte le competizioni, i precedenti sono 246, con 98 successi delle Merengues contro le 96 vittorie del Barça.410 le reti segnate dal Real Madrid contro le 401 del Barcellona.: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric, Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Depay, Dest, Ansu Fati. All.: Koeman: Courtois; Lucas, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kross; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All.: Ancelotti​