Barcellona-Real Madrid, scontri fra tifosi blaugrana e polizia prima della finale

INCIDENTE EN SEVILLA ENTRE AFICIONADOS DEL BARÇA Y LA POLICÍA

La jornada transcurría con normalidad en las calles de Sevilla... hasta que en la Plaza Nueva estalló un momento de tensión. pic.twitter.com/4Lg8Vev7eo — MARCA (@marca) April 26, 2025

La tensione aè palpabile: scendono in campo staseraper la finale die sebbene la situazione sia generalmente sotto controllo, non sono mancati episodi di difficile gestione, come maglie di Yamal e Mbappé bruciate dalle tifoserie avversarie e uno scontro tra supporters blaugrana e gli agenti di polizia.. Dopo alcuni minuti, il tifoso del Barcellona che aveva guidato l'atto vandalico, spingendo il resto del gruppo a reagire lanciando oggetti contro le forze dell'ordine, è stato arrestato. La giornata è poi trascorsa tranquillamente, fino a pochi minuti dal fischio d'inizio.