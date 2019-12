Momenti di tensione a Barcellona, fuori dal Camp Nou, tra gli indipendentisti catalani e la polizia. I Mossos d'Esquadra sono intervenuti contro i manifestanti che hanno dato fuoco a delle barricate erette nei pressi dello stadio dove si è giocata la partita Barcellona-Real Madrid. Almeno 12 persone sono rimaste ferite negli scontri fuori dallo stadio dove si è giocato El Clasico, match terminato sullo 0-0 (non succedeva dal 2002).



Gli scontri tra manifestanti e polizia sono avvenuti in una strada vicina al Camp Nou, dove diverse persone hanno eretto barricate servendosi di cassonetti per l'immondizia, a cui poi hanno dato fuoco. La polizia è riuscita a identificare decine di persone con il volto coperto. Il match era stato posticipato da fine ottobre al 18 dicembre a causa delle tensioni politiche nella regione, quando i separatisti protestavano per le condanne inflitte ai leader indipendentisti. Anche quest'oggi erano stati schierati 3mila agenti per prevenire gli scontri.