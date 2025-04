Barcellona, reclamo formale per il calendario: "Più attenzione per le squadre che giocano in più competizioni"

Getty Images

Nella giornata di ieri, alla vigilia della partita di campionato contro il Celta Vigo, il tecnico blaugrana si era lasciato andare una durissimo attacco contro la Liga per la decisione di mettere la partita contro il Valladolid, pochi giorni prima la semifinale d'andata di Champions contro l'Inter, di sabato alle 21 senza anticiparla ulteriormente alle 16 o alle 18 per garantire maggiore riposo a Yamal e compagni. Allo sfogo di Flick fa seguito ora un comunicato ufficiale proprio del Barça, che rincara la dose.

FLICK ATTACCA LA LIGA PER IL CALENDARIO: "E' UNA BARZELLETTA"

- "Il FC Barcelona ha espresso in diverse occasioni nel corso della stagione in corso il suo disaccordo con i criteri stabiliti dalla Liga de Fútbol Profesional e dalla Federazione calcistica spagnola in merito alla determinazione degli orari delle partite della nostra prima squadra. Crediamo, come ha espresso pubblicamente ieri il nostro allenatore Hansi Flick, e lo sosteniamo pienamente in dichiarazioni che condividiamo pienamente, che gli organi competenti del calcio spagnolo debbano essere più attenti con quelle squadre che, come la nostra, partecipano a tutte le competizioni ufficiali nel tratto finale della stagione. Si tratta di una questione di vecchia data e, senza mettere in discussione la difficoltà di strutturare un calendario di partite così fitto, il Barcellona continuerà a difendere i propri interessi presso le organizzazioni calcistiche nazionali e internazionali per garantire un calendario sportivo più coerente".

