Così come tutte le competizioni nazionali europee si è fermata anche la Champions League. Il ritorno degli ottavi di finale è previsto ipoteticamente per l'inizio di agosto.



C'è da giocare un Barcellona-Napoli al Camp Nou, con il risultato dell'andata che fermò gli azzurri sull'1-1 dopo il vantaggio iniziale.



La gara si sarebbe dovuta svolgere il 18 marzo a Barcellona con diverse assenze tra i catalani. Setién ha già recuperato Sergi Roberto e Arthur. Nel frattempo è previsto un rientro importantissimo nel prossimo mese. Si tratta di Luis Suarez, fermatosi lo scorso 9 gennaio.



Nel caso in cui si dovesse giocare, quindi, per il Napoli sarà ancora più dura ed uscire vincitori da Barcellona sarebbe ancora di più un'impresa incredibile.