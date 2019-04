Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona non vuole correre il rischio di perdere a parametro zero il centrocampista classe '87 Arturo Vidal nell'estate 2021. Sondato dall'Inter anche nello scorso gennaio, il cileno potrebbe ricevere nei prossimi mesi un'offerta per allungare il contratto per un'altra stagione.