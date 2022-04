Sergi Roberto è ancora infortunato e sembra che non sarà disponibile fino a fine stagione. Una situazione non semplice da gestire in quanto è in scadenza di contratto e questo sta facendo un pò vacillare la società per il rinnovo. Il dubbio principale è la durata e l'eventuale adattamento ai nuovi metodi di Xavi che il classe 92 non ha ancora testato. Lo riporta fishajes.net.