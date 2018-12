Pochi istanti e una decisione che può cambiarti la vita professionale. Rodrigo Caio ha vissuto gli ultimi giorni con il fiato sospeso, speranzoso di prendere quel treno chiamato Barcellona. Perchè, secondo quanto appreso da calciomercato.com, il difensore brasiliano è stato vicinissimo a vestire la maglia blaugrana.



IL RETROSCENA - Caio, che era stato seguito anche da Milan e Roma, era diventato un'opzione concreta per rinforzare il reparto difensivo, falcidiato dai tanti infortuni, del Barcellona. Il consiglio direttivo aveva formulato una proposta ufficiale al San Paolo: prestito oneroso per sei mesi con diritto di riscatto. C'era già un principio d'accordo anche con l'agente Nick Arcuri, le valigie erano quasi chiuse. Poi, il colpo di scena che infrange un sogno, almeno per il momento: Valverde ha espresso la sua preferenza per Murillo perchè conosce bene la Liga ed è più pronto. Ieri il trasferimento è diventato ufficiale, ma Rodrigo Caio resta nella lista del Barcellona: un sogno solo rimandato?