Oriol Romeu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Barcellona e Anversa in Champions League e ha raccontato il ritorno in blaugrana: "È passato molto tempo da quando sono andato via, 12 anni. È passato molto tempo e ha piovuto molto. Quando vai al Southampton, è difficile immaginare di tornare al Barça da protagonista. Sono felice e felice e voglio iniziare bene questa competizione, che è la cosa più bella che ci possa essere per un giocatore".



EREDE DI SERGIO BUSQUETS - "Lo gestisco nel modo più naturale possibile. Faccio quello che mi riesce bene, cerco di adattarmi velocemente. Mi sento bene, ma so che posso migliorare e crescere".



FRENKIE DE JONG - "Il rapporto è molto buono, un ottimo ragazzo. In campo è un lusso: ti regala il pallone nelle migliori condizioni, è uno dei migliori centrocampisti in Europa. È lui a guidare la squadra".