Sono passati cinque anni dalla morte di Tito Vilanova, ex tecnico del Barcellona scomparso il 25 aprile del 2014 a causa di un tumore, lo ha ricordato al programma radiofonico Sin Concesiones il suo vice Jordi Roura: “Era una persona semplice, con grande personalità. Sapeva gestire una rosa di campioni e questo lo rendeva speciale. Al Barça visse una situazione molto dura, ma la sua professionalità fu indiscutibile. Vi racconto anche un retroscena su Messi. È vero che Leo non era sicuro di continuare, è vero che questo incontro è avvenuto, io non ero lì, stavano parlando da molte ore ed è vero che, anche se non so cosa si siano detti, Messi ha cambiato il suo approccio e, fortunatamente per Barcellona, ha deciso di continuare qui”.