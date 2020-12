Il futuro di Lionel Messi a Barcellona resta in dubbio e non tutti sono convinti della sua permanenza. Il candidato alla presidenza blaugrana Emili Rousaud parla così ad Ara: "Dovremo sederci con Messi e chiedergli un taglio dell'ingaggio. Ora, con quello che succede, è insostenibile. Gli chiederemo di fare un sacrificio. Se non ci sarà accordo, allora Messi se ne andrà. Ha scritto le pagine più brillanti nella storia del club. Dobbiamo onorare la nostra leggenda, ma la realtà è quella che è. Credo che le cose debbano essere dette come stanno. Non possiamo prendere in giro i nostri soci. Dobbiamo fare ogni sforzo per far sì che resti, ma sempre negli interessi del club".