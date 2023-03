Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton, è sempre stato uno dei nomi caldi accostati al Barcellona. Il club blaugrana è in ottimi rapporti con il suo gente, Jorge Mendes, lo stesso di Cristiano Ronaldo e altri portoghesi. Però, ultimamente la trattativa per portare il calciatore in Catalogna si è interrotta. Il motivo? Secondo il quotidiano Sport, uno dei fattori scatenanti è stata la divergenza di opinioni tra lo staff tecnico e la dirigenza sportiva sul 26enne. Molto probabilmente, Neves rimarrà in Premier League, dove sono piovute offerte da Chelsea, Liverpool e Manchester United.