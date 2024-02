Barcellona, salta il trasferimento di Oriol Romeu al Besiktas. Il retroscena: 'Colpa di un attentato a una chiesa'

Redazione CM

Niente Besiktas per Oriol Romeu per colpa di un attentato a una chiesa. A rivelare il retroscena il quotidiano Fanatik che riporta le parole del presidente del club turco, Hasan Arat: "Ho chiamato Laporta negli scorsi giorni e gli ho detto: 'Facci un favore, regalaci Romeu'. Lui aveva acconsentito e avevamo trovato un accordo totale anche col calciatore. Succede poi che la moglie del calciatore ha ascoltato la notizia dell'attacco alla chiesa in Turchia e ha fatto saltare il trasferimento".



COSA E' SUCCESSO - Il 28 gennaio due uomini hanno assaltato la chiesa di Santa Maria Büyükdere nel quartiere di Sariyer a Istanbul, durante la Messa domenicale, nel quale un uomo di nazionalità di 52 anni è stato ucciso. Le riprese delle telecamere di sicurezza - riporta Avvenire - hanno mostrato l'irruzione domenica intorno alle 11:40 ora locale (le 9:40 italiane) di due uomini incappucciati durante la celebrazione eucaristica domenicale cui partecipavano circa 40 persone.