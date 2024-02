Barcellona, scende ancora il tetto salariale: meno di un terzo di quello del Real, Vitor Roque è un problema

Non è un momento semplice per il Barcellona, atteso dalla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Napoli. Il tecnico Xavi ha già annunciato che lascerà a fine stagione e da qualche tempo le manovre finanziarie del presidente Joan Laporta per continuare ad acquistare campioni nonostante le ristrettezze economiche stanno privando il club di risorse fondamentali sul lungo periodo. Dopo la fine del mercato invernale, la Liga ha aggiornato i tetti salariali delle società spagnole.



COME FUNZIONA IL SALARY CAP - Si tratta di un limite di spesa che ogni club propone e giustifica, nel rispetto del budget a disposizione, lasciando all’Autorità di convalida della Liga il compito di approvare la soglia proposta. Qualora questo limite non fosse considerato adeguato, la stessa Autorità può chiedere di rettificare la cifra fino ad ottenere un importo che garantisca la stabilità finanziaria del club. E' questo un limite che le società non devono necessariamente raggiungere: il Real Madrid per esempio non arriva al suo immenso massimale. Le voci interessate sono:

-Le retribuzioni salariali, fisse o variabili

-Le retribuzioni per cessioni dei diritti d’immagine collettivi o individuali

-Gli ammortamenti dei costi di acquisizione dei calciatori

-Le quote della previdenza sociale

-Indennizzi a carico dei club per la fine dei rapporti di lavoro

-I costi per la retribuzione (o di altro tipo) di giocatori ceduti a titolo temporaneo ad altre società



ALTRI TAGLI - Il Barcellona, che dal 2018-19 è passato da 633 milioni a 270 milioni, ha subito un altro taglio e adesso non può superare i 204 milioni di euro totali. Questo è un problema soprattutto in vista della prossima sessione di mercato, perché sarà impossibile contare, tra tutte le spese da mettere in conto, su altri 66 milioni di euro. Lo stipendio di Xavi non sarà più da erogare, ma questo genererà vantaggi solo se il nuovo tecnico andrà a guadagnare meno del precedente. Qual è il tetto salariale del Real Madrid? Addirittura 727 milioni.



COSA SUCCEDE CON VITOR ROQUE? - Vitor Roque, costato 60 milioni tra parte fissa e bonus divisi più o meno in parti uguali, è stato registrato grazie ad una regola che permette di sostituire giocatori infortunati per più di 4 mesi, in questo caso Gavi; ma quando Gavi rientrerà, in estate, sarà necessario trovare il modo di liberare spazio nel computo totale, che già a gennaio era basso, ora lo è ancora di più. Altrimenti non sarà possibile tesserarlo. E Vitor Roque è solo il caso più spinoso, poi ci saranno da gestire i rinnovi (ad esempio quello di Balde) e i nuovi acquisti.