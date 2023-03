In casa Barcellona Ansu Fati è diventato un caso. L'attaccante spagnolo ha sempre meno spazio con Xavi, il padre del giocatore non ci sta e si sfoga in un'intervista rilasciata a Partidazo de Cope: "Chiedete a Xavi perchè non lo fa giocare, io non ho una risposta. Vuole che si alleni, lui lo sta facendo bene. Da padre mi sento deluso e mi chiedo perché non dargli una possibilità. Ansu è il numero 10 del Barcellona, merita più spazio; quando c'erano Messi, Suarez e Griezmann giocava di più".

- "Sono deluso perché Ansu è il numero 10, il tuo miglior giocatore, ma lo fai giocare solo massimo 3 minuti. Alemany dice che il Barça aveva fiducia in Ansu,. Lui vorrebbe rimanere, per andare via c'è tempo. Incontrerò il suo agente e nel parleremo. Fosse per me, lo porterei via dal Barcellona".- "Quando la squadra era in una situazione peggiore di questa hanno messo fretta ad Ansu per tornare da un infortunio, adesso che è al 100% non gioca?!; io sono tifoso del Barça ma non parlerò male delle Merengues, non si sa mai cosa succede".