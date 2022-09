Ousmane Dembelé ha parlato del suo momento in un'intervista a Rmc Sport: "Vincere la Champions con il Barcellona, voglio riportare il trofeo al club. Sono passati ormai sette anni da quando l'ha vinto per l'ultima volta. Sono rimasto anche per questo: ho la fiducia di Xavi, sto bene nello spogliatoio, con tutti questi giovani. Sono al Barça da sei anni, volevo restare e l'ho sempre detto a Xavi. Poi ci sono le trattative, ma non ho mai pensato di lasciare il club. Ricordo un incontro con Xavi a dicembre, in cui gli dissi che avrei firmato il contratto. Dopo è successo quello che è successo, ma ho sempre detto che volevo restare a Barcellona".