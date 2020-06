Intervistato da Radio Catalunya, Samuel Eto'o ha detto la sua sul possibile approdo al Barcellona di Lautaro Martinez: "Il Barça deve sempre rafforzarsi, ma non bisogna abbassare i gradi di un generale come Suarez: nella sua posizione è un davvero generale e non può essere paragonato a nessuno.



Lautaro sta facendo bene con l’Inter e ha prospettiva, ma le persone hanno la tendenza a dimenticare la storia recente e Luis ha scritto la storia recente, non solo per il Barça ma per il calcio. Questo deve essere riconosciuto. Ciò non impedisce di prendere un altro giocatore per dare più competizione al gruppo, sapendo che il Barça ha molti giocatori, ma chiedo rispetto per coloro che hanno scritto la storia".