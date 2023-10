Sergi Roberto ha già scelto la sua prossima destinazione. Ne parla questa mattina il quotidiano Mundo Deportivo, secondo il quale il laterale del Barcellona avrebbe deciso di raggiungere i propri ex compagni Riqui Puig, Jordi Alba, Leo Messi e Sergio Busquets in MLS una volta che il suo contratto coi blaugrana sarà scaduto il prossimo giugno. Dove di preciso? Si legge in una delle due squadre di New York, City o Red Bull.