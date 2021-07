per il "nuovo vecchio" presidente Joan Laporta, costretto ad ereditare le macerie lasciate dal suo predecessore Josep Bartomeu. Una situazione di profonda sofferenza a livello economico (350 milioni di euro di perdite registrate nell'ultimo bilancio) che ha costretto il club catalano a richiedere un consistente prestito a Goldman Sachs, acuita dadella formazione di Koeman. E di porre clamorosamente un freno anche al rinnovo di contratto di Leo Messi.- Secondo quanto hanno ricostruito i colleghi di RAC1, iUna dieta dimagrante che ha già avuto i suoi primi effetti con la cessione in prestito di Trincao al Wolverhapton, quella a titolo definitivo di Junior Firpo al Leeds o la rescissione del contratto del giovane Matheus Fernandes, ma che ovviamente non può fermarsi e potrebbe mietere vittime illustri.(fuori per infortunio per diversi mesi e ad un anno dalla scadenza del contratto),- C'è poi la delicata situazione dei senatori come Piqué, Sergi Roberto, Busquets e Jordi Alba, ai quali è stato già chiesto o sarà comunicato di dover fare delle rinunce sui rispettivi ingaggi per venire incontro al delicatissimo momento della società.che ha già dato il suo via libera al prolungamento per le prossime cinque stagioni - due da calciatore e tra da dirigente - ma che non potrà essere definito fino a quando i blaugrana non avranno risolto i loro 187 milioni di problemi.