Quique Setién, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Napoli: "Dobbiamo aspettarci la miglior versione del Napoli, sarà difficile".



SULLE ELIMINAZIONI PASSATE - "Tutti lo tengono a mente, in Liga abbiamo vissuto partite difficili, superandole. Ho fiducia, ma so che domani sarà difficile".



SU FABIAN - "Ha avuto una crescita spettacolare, mi fa piacere per lui. Spero che domani non metta in campo tutte le sue qualità, ma vederlo segnare mi fa piacere".



SUL NAPOLI DI GATTUSO - "Il Napoli ha calciatori straordinari, hanno un'idea di gioco molto chiara. Vogliono partire da dietro, hanno giocatori che lo sanno fare bene, possono far male".



SU MESSI-MARADONA - "Non possono essere fatti paragoni. Leo è un grandissimo, la differenza con gli altri del suo livello è che lui gioca al top da 14-15 anni. Non abbiamo mai visto un calciatore con la sua continuità".