Stando a quanto riportato dalla stampa francese, il PSG non ha intenzione di scendere a compromessi con il Barcellona per Neymar. L'ultima offerta, comprendente anche il cartellino di Ivan Rakitic, è stata rispedita al mittente, con la Juventus che continua ad osservare interessata in attesa di un segnale favorevole da Parigi.