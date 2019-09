Brutte notizie per il Barcellona che al termine del primo tempo della sfida contro il Villarreal perde nuovamente per infortunio il capitano e la stella Lionel Messi. La stella argentina si è accasciato a terra dopo un contrasto a metà della prima frazione, ma ha stretto i denti continuando fino al termine del primo tempo. Nulla da fare però, perché il problema muscolare alla coscia destra è più serio del previsto e Valverde, all'intervallo, ha scelto di sostituirlo con Ousmane Dembelé. L'infortunio sarà da valutare, ma a 8 giorni dalla gara di Champions League contro l'Inter la sua presenza in campo è quantomeno in dubbio.