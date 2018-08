Secondo Marca, in casa Barcellona è partita la corsa contro il tempo per il passaporto portoghese di Coutinho. Il club azulgrana sta lavorando in vista della Supercoppa spagnola di domenica e la Liga, che partirà il 19 agosto: con l'arrivo di Malcom, Vidal e Arthur, sono quattro gli extracomunitari, ovvero uno in più rispetto ai posti previsti.