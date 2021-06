Stando a quanto riportato da Sport, dopo aver perso Wijnaldum a favore del PSG, il Barcellona avrebbe ricevuto varie offerte. Tra queste figurerebbe anche quella di Donny van de Beek, centrocampista in forza al Manchester United. L'olandese vorrebbe cambiare aria dopo un'annata difficile a Manchetser, ma il Barcellona sarebbe alla ricerca di profili diversi. Tuttavia secondo il giornale spagnolo l'entourage del giocatore non avrebbe ricevuto una risposta ufficiale, per questo non è da escludere la possibilità di una trattativa in caso gli altri obbiettivi dovessero sfumare.