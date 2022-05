Stando a SPORT, il Barcellona in estate darà l'assalto a un centrocampista, con l'obiettivo di far rifiatare Sergio Busquets e farlo crescere senza eccessive pressioni. Xavi, insieme alla dirigenza blaugrana, ha stilato diversi nomi per un possibile investimento estivo.



I tre candidati principali sono: Martín Zubimendi centrocampista spagnolo della Real Sociedad, Aurélien Tchouaméni giovane centrocampista francese del Monaco, e Rubén Neves centrocampista portoghese del Wolverhampton.