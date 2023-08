Clément Lenglet è pronto a lasciare il Barcellona. Il difensore, rientrato dal prestito al Tottenham, è attratto dalle sirene arabe, con l'Al-Nassr in trattativa con i blaugrana per il suo acquisto. Lenglet non rientra nei piani di Xavi e non è inserito nelle liste ufficiali del club. Lo riporta The Athletic.