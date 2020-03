Dalla Spagna ne sono certi: Eduardo Camavinga è un nuovo giocatore del Barcellona. A riportarlo è Don Balon, secondo cui a fare la differenza nella corsa al francese è stata l’esplicita richiesta di Leo Messi di portarlo al Camp Nou. Sempre secondo quanto raccolto dal famoso tabloid spagnolo, il centrocampista classe 2002 resterà in prestito al Rennes fino alla fine della stagione, per poi accasarsi definitivamente al Barça in estate. Lo sgambetto al Real Madrid è servito.