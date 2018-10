Matthjis de Ligt, olandese dell'Ajax entrato da tempo nel mirino della Juventus, è uno dei giovani difensori più corteggiati del mercato europeo. Secondo quanto riportato da Fichajes.com in Spagna, ci sarebbe il Barcellona in pole sui bianconeri per il capitano dei Lancieri, che hanno chiesto almeno 50 milioni di euro in estate per lasciarlo partire.