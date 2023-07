Ritorno al passato per Thiago Alcantara. Il centrocampista del Liverpool starebbe valutando un rientro al Barcellona in questo mercato estivo dopo aver capito che con Klopp gli spazi da titolare per lui si sono ridotti. Secondo i media spagnoli, il figlio di Mazinho avrebbe espresso la volontà di giocare per il suo vecchio mentore, Xavi.