Continua il tormentone legato a Frenkie De Jong. Il Barcellona vorrebbe cedere l'olandese per poter liberare risorse e visto che ancora non è arrivata la fumata bianca per il suo passaggio al Manchester United, spunta una nuova opzione. Come riporta AS, i Blaugrana stanno pensando di far partire il giocatore in prestito e tra le squadre che potrebbero cogliere l'opportunità c'è anche la Juventus.