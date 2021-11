Raheem Sterling è da tempo nel mirino del Barcellona, tuttavia il club Blaugrana non potrà compiere operazioni onerose di spessore date le difficoltà economiche palesate negli ultimi mesi. L'attaccante inglese potrebbe comunque raggiungere la Spagna già a gennaio: come riportato da 90 Min il giocatore ha chiesto di essere ceduto e il Manchester City ha aperto a questa ipotesi, anche con un prestito oneroso di sei mesi con diritto di riscatto a costi contenuti, essendo il contratto in scadenza a giuno 2023.