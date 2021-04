Secondo quanto riportato da Deportes Cuatro, il Barcellona presenterà a Lionel Messi un contratto che sarà una sorta di... 'vitalizio': un biennale da calciatore, poi la Pulce potrebbe chiudere la carriera negli Stati Uniti dove ha già preso casa. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, lo aspetta nuovamente il club catalano pronto ad affidargli un ruolo dirigenziale. Sempre l'emittente riporta un dettaglio importante, ossia quello dell'apertura dello stesso Messi a decurtarsi del 50% il proprio ingaggio, un modo per non gravare troppo sulle casse societarie a condizione che la somma risparmiata venga reinvestita per rendere la squadra ancor più competitiva.