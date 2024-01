Barcellona su Aleix Garcia del Girona? Xavi: 'Sì, mi piacerebbe'

Il Barcellona ha messo gli occhi su Aleix Garcia, il regista del Girona che comanda La Liga insieme al Real Madrid. Ne ha parlato il tecnico blaugrana Xavi in conferenza stampa:



"Sì, mi piacerebbe, ma non ho parlato né con lui né con qualcun altro. Vedremo com'è la situazione economica e cosa possiamo fare. Sono in costante contatto con Deco e con il presidente. Non ci sono novità".