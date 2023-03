Via vai in vista sul mercato a centrocampo del Manchester City. Il 32enne nazionale tedesco Ilkay Gundogan è in scadenza di contratto a giugno ed è nel mirino del Barcellona, pronto a riaccogliere il 33enne attaccante gabonese Pierre-Emerick Aubameyang (in alternativa al 18enne brasiliano Vitor Roque dell'Athletico Paranaense) dal Chelsea, che a sua volta mette sul mercato l'inglese Ruben Loftus-Cheek.



Nel Chelsea gioca poi uno degli obiettivi della squadra allenata da Pep Guardiola: il croato Mateo Kovacic, 28 anni ex Inter e Real Madrid. I campioni d'Inghilterra guardano anche in Germania, dove piacciono due 19enni: l'inglese Jude Bellingham del Borussia Dortmund e il tedesco Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. In Spagna lo stesso Manchester City ha messo gli occhi sul 20enne del Celta Vigo, Gabri Veiga.



Infine in uscita dal settore giovanile del Manchester City c'è il 16enne attaccante inglese Herbie James, pronto a firmare un contratto triennale col Tottenham.