Non si placano le voci sull'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez e ad esaltare l'attaccante dell'Inter ci pensa anche Lionel Scaloni. Intervistato da As, il ct dell'Argentina parla così del Toro: "Non spetta a me dire se il Barça lo vuole, ma se cercano un attaccante per età e rendimento... Dopo Mbappé, è il giocatore che tutti vogliono. Però è già in un un grande club, non sarà facile strapparlo all'Inter".