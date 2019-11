Ai microfoni di Ovacion, Luis Suarez non si sottrae e parla esplicitamente della ricerca di un nuovo attaccante da parte del Barcellona: "Non ci vedo nulla di male nel fatto che il club stia cercando un nuovo numero 9" ha detto l'uruguaiano. Non si nasconde il pistolero e ammette: "E' da tempo che dico che arriverà il momento in cui la mia età non mi permetterà di stare all'altezza delle aspettative del Barcellona. Ora non è ancora arrivato quel momento. Finché potrò e finché avrò le forze andrò avanti".