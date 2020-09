Oltre alla vicenda Messi,. I due calciatori sudamericani, alla pari della Pulce che non ha ancora svolto i tamponi per il Covid-19 che gli darebbero la possibilità di accedere al centro sportivo,- Da ESPN filtrano addirittura delle ricostruzioni sule, dopo la famosa telefonata di un minuto dei giorni scorsi nella quale gli annunciava di non rientrare nei piani del club,. Seduta a parte, così come Vidal,. Il Pistolero ha dato il via libera alla Juve per un ingaggio triennale da 14 milioni di euro lordi a stagione e, insieme al suo entourage, sta lavorando per definire ogni aspetto del suo legame col Barcellona. Sul fronte bianconero si attendono invece novità per quanto concerne l'ottenimento del passaporto comunitario.. Il centrocampista cileno ha già raggiunto un'intesa economica - biennale con opzione per un'ulteriore stagione a 6 milioni netti all'anno - con la squadra nerazzurra ePer il quotidiano Sport, la questione può risolversi già nei primi giorni della prossima settimana. A piccoli passi, si procede verso il traguardo: Suarez e Vidal sono sempre più vicini al loro trasferimento in Serie A.