Nel corso dell'intervista concessa a RAC 1, Luis Suarez ha parlato anche del mancato arrivo di Antoine Griezmann al Barcellona: "E' stato un po' sorprendente per via di tutto quello che era stato detto, ma bisogna rispettare la sua decisione. Antoine è un calciatore che ha guadagnato il rispetto di tutti, sarebbe stato un buon affare per il Barça. Avrei voluto che venisse, il suo arrivo avrebbe fatto bene alla squadra. Se si è trovato bene a fare un documentario per spiegare la sua decisione... bisogna prenderla sul ridere".