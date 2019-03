L'attaccante del Barcellona, Luis Suarez, ha parlato dopo il 5-1 al Lione a Uefa.com: "Sì, abbiamo sofferto per un momento della sfida. Ma era una partita che doveva essere giocata così. Il rigore? Mi ha fatto cadere, l'arbitro può fischiare o meno, è il suo lavoro. La rete in Champions? Un attaccante convive con il gol, ma sono contento anche per il passaggio del turno. In Champions si giocano due partite diverse da 90 minuti l'una".