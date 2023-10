Eduard Romeu, vicepresidente del Barcellona, è rimasto piacevolmente colpito dall'atteggiamento di Joao Felix che non sta sorprendendo solo per le sue doti in campo: "Guadagna 400mila euro - riporta AS -. Questo è il caso di una persona che fa una scommessa molto importante e mi fa molto piacere sentirlo dire da un ragazzo che probabilmente non era nella sua forma migliore nel suo club e qui ha una magnifica vetrina. Ma non illudiamoci, l'Atletico Madrid che ce lo regala ha interesse che questa sia una grande vetrina".