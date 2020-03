Secondo quanto raccolto da Mundo Deportivo, il Barcellona ha incontrato nuovamente l’entourage di Marc-André ter Stegen per discutere il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. La dirigenza Blaugrana è sicura di riuscire ad accontentare le richieste del portiere tedesco e dei suoi agenti, favorevoli ad una permanenza in Spagna.