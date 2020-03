È passato un mese dall'ultimo impegno di Champions del Napoli. C'è ancora dell'amaro in bocca per quella partita d'andata dove il risultato finale è stato di 1-1 contro il Barcellona, ma gli uomini di Gattuso avrebbero meritato qualcosa in più.



Presente, ovviamente, tra i pali del Barcellona, Marc-André ter Stegen. Il portiere tedesco ha ricordato quella partita, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di El País:



"Il San Paolo, nonostante non sia uno stadio moderno, ha qualcosa di speciale. Lì si sente la pressione dei tifosi, sono molto importanti. Mi piace giocare partite di questo tipo, come contro l'Athletic Bilbao, partite in cui ci sono tifosi caldi che sostengono la squadra".