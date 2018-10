Il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen ha concesso un'intervista a Mundo Deportivo in vista della partita contro l'Inter di domani: "Ci aspettano due sfide importanti contro Inter e Real Madrid e vogliamo vincerle entrambe. A noi mancheranno Messi, Umtiti e Vermaelen, ma ci sono ottimi ragazzi in grado di sostituirli. Leo per noi è un elemento chiave, ma in attacco disponiamo di tanta qualità e sono sicuro che chiunque giocherà al suo posto farà una grande prestazione. L'intenzione è di continuare a giocare in Champions come abbiamo fatto fin qui, quindi battere anche l'Inter".