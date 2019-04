El Mundo Deportivo riporta i commenti di Marc André ter Stegen, portiere del Barcellona, in vista delle semifinali di Champions League in cui il Barça affronterà il Liverpool: "Conosciamo gli avversari e siamo felici di incontrarli: sarà una grande doppia sfida. Non c'è una squadra favorita, in semifinale può sempre succedere di tutto. Noi però sappiamo di avere in mano la possibilità di fare qualcosa di importante per il club e per i tifosi. La Champions è qualcosa di speciale, vogliamo vincerla per realizzare il nostro sogno. Triplete? Bello il fatto che la gente ci chieda di vincere il Triplete. Ora dobbiamo concentrarci sulle prossime 3 partite della Liga: se le vinciamo, il titolo è nostro.



Messi? Gioco con lui da anni e ancora riesce a sorprendermi. De Gea? Mi è dispiaciuto dover esultare per il suo errore che ci ha permesso di segnare il secondo gol martedì sera (il Barcellona ha battuto 3-0 il Manchester United, ndr) perché è un collega. Gli ho detto che non fa nulla, siamo esseri umani e queste cose possono succedere anche a me."