Il Barcellona dovrà fare a meno del proprio portiere per un po' di tempo. Secondo quanto riportato da Sport, Marc-André ter Stegen ha deciso di sottoporsi a intervento chirurgico per risolvere i problemi alla schiena accusati durante la pausa per le nazionali. La presenza del tedesco potrebbe essere a rischio per gli ottavi di finale di Champions League che si giocheranno tra il 13-14 e 20-21 febbraio.