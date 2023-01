Il Barcellona continua a lavorare per poter depositare il nuovo contratto di Gavi entro il 31 gennaio del 2023, ovvero entro la fine del mercato. Il giocatore ha già firmato il prolungamento fino al 2026 con una clausola da un miliardo di euro lo scorso 16 settembre. A causa dei problemi finanziari, i catalani non avevano potuto depositare l'accordo in lega, rendendolo così ufficiale da un punto di vista legale. Al momento, il gioiellino spagnolo ha un accordo in scadenza nel giugno del 2024. Lo riporta Mundo Deportivo.