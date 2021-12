Con Dani Alves in squadra fino a fine stagione e il futuro di Sergi Roberto e Sergino Dest ancora da definire, il Barcellona cerca rinforzi sulla corsia destra e, secondo Sport, ci sono tre opzioni a costo zero valutate dai blaugrana: Cesar Azpilicueta (in scadenza con il Chelsea), Noussair Mazraoui (Ajax) e Djibril Sidibé (Monaco).