Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo terzino destro da mettere a disposizione di Xavi. Le prime due opzioni - come riportato da AS - sono Cancelo e Foyth, che risultano tuttavia irraggiungibili per via delle richieste economiche dei rispettivi club, incompatibili con i parametri dei blaugrana. Per questo motivo, i catalani hanno iniziato a rivolgere le proprie attenzioni a Thomas Meunier: l'esterno belga è ai margini a Dortmund.